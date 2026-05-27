140 иностранцев повысили квалификацию в ННГУ в 2025 году

140 иностранных граждан из 26 стран обучались по программам повышения квалификации в ННГУ им. Н. И. Лобачевского в 2025 году. Об этом сообщила декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки ННГУ Юлия Буреева на встрече с журналистами 27 мая.
В топ государств по числу обучающихся вошли Киргизия (49 человек), Казахстан (14) и Туркменистан (11). Основные направление профподготовки — образование, медицина и спорт.
Так, нижегородские педагоги выезжали в Киргизию, чтобы обучать учителей математики, физики и информатики. Значительная доля слушателей трудится в администрациях, ФОКах и спортивных клубах, рассказала Юлия Буреева. К примеру, обучение по программам прошли сотрудники ФК «Пари НН».
