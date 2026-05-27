Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

140 иностранцев повысили квалификацию в ННГУ в 2025 году

Больше всего среди них представителей государств Средней Азии.

140 иностранных граждан из 26 стран обучались по программам повышения квалификации в ННГУ им. Н. И. Лобачевского в 2025 году. Об этом сообщила декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки ННГУ Юлия Буреева на встрече с журналистами 27 мая.

В топ государств по числу обучающихся вошли Киргизия (49 человек), Казахстан (14) и Туркменистан (11). Основные направление профподготовки — образование, медицина и спорт.

Так, нижегородские педагоги выезжали в Киргизию, чтобы обучать учителей математики, физики и информатики. Значительная доля слушателей трудится в администрациях, ФОКах и спортивных клубах, рассказала Юлия Буреева. К примеру, обучение по программам прошли сотрудники ФК «Пари НН».

Ранее сообщалось, что «кадры для космоса» начали готовить в ННГУ имени Лобачевского.