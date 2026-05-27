Направлено в суд дело 23-летнего жителя области, обвиняемого в призывах к терроризму

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя региона. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»). Уголовное дело возбуждено и расследовано СО регионального УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Предварительно установлено, что в апреле 2025 года обвиняемый, разделяя цели и идеологию терроризма, разместил в публичном канале одного из мессенджеров видеоматериал, содержащий призывы к участию в деятельности террористической организации. Уголовное дело направлено в Балтийский флотский военный суд для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении.