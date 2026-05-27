Технологию ИИ освоят более 600 учителей информатики из Татарстана

Программа повышения квалификации для учителей информатики стартовала в Татарстане при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Обучение пройдут 623 педагога республики, сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Программа повышения квалификации разработана Институтом развития образования Республики Татарстан, «Школой 21», Казанским федеральным университетом и Университетом Иннополис. На занятиях учителя научатся работать с нейросетью GigaChat, сервисом «ГосПромпт» и другими инструментами.
Уже сейчас преподаватели смогут подать заявку на ведение ИИ-кружков. По итогам отбора 239 лучших преподавателей с 1 сентября откроют кружки в 100 образовательных учреждениях Татарстана, ежегодно их будут посещать более 3,5 тыс. школьников. Ученики 5−6 классов научатся работать с нейросетями, правильно формулировать запросы, проверять ответы и создавать простые проекты — тексты, изображения, презентации. Семиклассники перейдут к созданию собственных ИИ-систем и агентов.
