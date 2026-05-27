Автопарк лесопожарной техники Башкирии пополнился новым транспортом

Полноприводные комплексы и автобусы пополнили автопарк лесников Башкирии. Транспорт приобретен в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщает региональный минлесхоз.
«Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан приобрело семь единиц новой лесопожарной техники в рамках реализации федерального проекта “Сохранение лесов” национального проекта “Экологическое благополучие”. Автопарк ведомства пополнили пять полноприводных лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ и два маневренных автобуса “Газель NEXT”», — говорится в сообщении.
Новые машины подобраны с учетом специфики работы в лесной местности. Они предназначены для оперативной переброски личного состава, противопожарного инвентаря и оборудования к местам возгораний в условиях сложного рельефа и полного бездорожья.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.