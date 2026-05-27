Больше всего жителей Красноярского края беспокоит состояние дорог

Сегодня губернатор Михаил Котюков проводит прямую линию. Жители края отправили уже более 2 тысяч вопросов. Одна из главных тем — состояние региональных дорог. По словам Михаила Котюкова, бюджет краевого дорожного фонда составляет порядка 27 миллиардов рублей, цифра находится на уровне прошлого года. В этом сезоне подрядчикам необходимо будет отремонтировать 460 километров краевых и местных дорог. Конечно, хотим дороги Красноярска к 40-летнему юбилею привести в порядок, поэтому особое внимание уделяется краевой столице. Проведены тендеры, у каждой краевой дороги есть подрядчик. Но нужно четко соблюдать технологии, а погода не всегда позволяет это делать. Хочу отметить позицию команды мэрии Красноярска. Контролировать качество нужно не в конце пути, сегодня городская администрация контролирует работы от карьера, где подрядчик берет материалы и до укладки дорожного полотна. Если все это доведем до конца, то дорогами будем пользоваться долго. Будет все вместе держать это на контроле, ждать дальше уже невозможно, нужно приводить дороги в порядок. И не просто залатать, а качественно отремонтировать, чтобы дорога служила долго. Но потерпеть придется, сезон работ нужно будет пережить, — отметил Михаил Котюков.