Фонтан на Привокзальной площади облицовывают плиткой

После реконструкции площадь у вокзала будет использоваться только для высадки и посадки пассажиров. Парковки, на которой горожане могли бы оставить свой транспорт, на оживленном прежде участке больше не предусмотрено. В ответ на вопросы автомобилистов в мэрии заявили об увеличении парковочных мест в шаговой доступности от вокзала. Работы по организации парковочного пространства стоимостью 71,2 миллиона рублей должны быть выполнены до 15 августа.