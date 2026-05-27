Пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых помогут искать нейросети

В Красноярском крае волонтеры привлекли нейросеть к анализу снимков с места исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя отряда «ЛизаАлерт» Серафиму Чооду.
Снимки с помощью БПЛА волонтеры сделали в период с 23 по 26 мая, когда выезжали в Кутурчины с краевыми спасателями. Профессиональные поисковики в это время обследовали местность за скалой Мальвинка, включая непроходимые места.
«Метод, по которому мы сработали, называется фотограмметрия. Он предполагает, что дрон выполняет съемку местности по заданным координатам: каждый кадр перекрывает соседние, в результате чего получается плотно отснятая поверхность, и каждый подозрительный объект зафиксирован с нескольких ракурсов. Сейчас материалы проанализированы нейросетью. Скорость ее работы — 0,4 секунды на снимок. Далее будем проводить более глубокий анализ полученных снимков с помощью группы просмотра и анализа — и готовиться к следующему выезду», — рассказала Серафима Чооду.
Всего было сделано больше 20 тыс. снимков. Это позволил сделать новый беспилотный комплекс. Общая длина треков записанного маршрута БПЛА составила почти 380 км.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы со своей 5-летней дочерью в конце сентября 2025 года отправились в поход на Кутурчинское Белогорье. 28 сентября они решили прогуляться по простому маршруту, но на базу не вернулись. Поиски продолжались долгое время сложных погодных условиях и на максимуме возможностей всех оперативных служб и волонтеров. В середине октября из активная фаза была завершена. Продолжить работу планируют с июня, как только в лесу полностью сойдет снег.