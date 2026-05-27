Пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых помогут искать нейросети

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы со своей 5-летней дочерью в конце сентября 2025 года отправились в поход на Кутурчинское Белогорье. 28 сентября они решили прогуляться по простому маршруту, но на базу не вернулись. Поиски продолжались долгое время сложных погодных условиях и на максимуме возможностей всех оперативных служб и волонтеров. В середине октября из активная фаза была завершена. Продолжить работу планируют с июня, как только в лесу полностью сойдет снег.