Евгений Чинцов подвёл итоги работы нижегородской Гордумы за 2025 год

27 мая 2026 года на очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода председатель представительного органа Евгений Чинцов представил ежегодный отчет о деятельности за 2025 год. Прошедший год стал для столицы Приволжья важнейшим этапом масштабной реформы — формирования совершенно новой системы муниципального управления после официального объединения Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа в единое муниципальное образование.
Как подчеркнул в своем докладе Евгений Чинцов, «перед депутатами стояла задача не только приступить к исполнению полномочий, но и сформировать устойчивую правовую и организационную основу для работы всего городского округа». В рамках этой работы в 2025 году был полностью сформирован депутатский корпус I созыва, избраны руководители Думы и председатели постоянных комиссий, а также создана эффективная структура органов местного самоуправления, включающая десять профильных постоянных комиссий. Всего за период с 29 сентября по 31 декабря 2025 года народные избранники провели 10 заседаний и приняли 142 решения. Ключевым вектором стало правовое оформление нового округа: утверждены Устав городского округа и Регламент городской Думы.
Важное место в работе Думы заняли вопросы финансовой политики и городского хозяйства. Депутаты приняли бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год и плановый период, сохранив его социальную направленность и заложив средства на развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства по программам «Формирование комфортной городской среды» и «Вам решать!». В экономическом блоке было отмечено, что Нижний Новгород прочно закрепился в топ-5 городов-миллионников по числу субъектов МСП, а налоговые поступления от малого бизнеса принесли бюджету почти 5 млрд рублей. Общий турпоток в регион и его столицу достиг планки в 5 млн человек.
В сфере экологии за отчетный период было высажено 4 тысячи деревьев и ликвидировано 156 несанкционированных свалок. Кроме того, в Думе I созыва впервые создали комиссию по патриотическому воспитанию и молодежной политике, которая сосредоточилась на поддержке участников СВО и продвижении спортивных проектов. Особое внимание Чинцов уделил проекту «Единство — путь к Победе», победившему на Всероссийской премии «Служение». Говоря о взаимодействии с населением, председатель отметил, что депутаты провели более 250 личных приемов и рассмотрели свыше 1000 обращений, большинство из которых решено положительно. Также были сформированы новые составы Общественной и Молодежной палат.
«Именно жители являются главным источником наших полномочий и главным критерием оценки работы. Задача городской Думы — слышать людей, принимать взвешенные решения и делать так, чтобы развитие Нижнего Новгорода выражалось не только в документах и программах, но и в ежедневном улучшении городской жизни», — резюмировал Евгений Чинцов. Депутаты приняли отчет председателя единогласно.
Ранее сообщалось, что более 29 тысяч военных соцконтрактов заключили в Нижегородской области.