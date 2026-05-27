Евгений Чинцов подвёл итоги работы нижегородской Гордумы за 2025 год

Как подчеркнул в своем докладе Евгений Чинцов, «перед депутатами стояла задача не только приступить к исполнению полномочий, но и сформировать устойчивую правовую и организационную основу для работы всего городского округа». В рамках этой работы в 2025 году был полностью сформирован депутатский корпус I созыва, избраны руководители Думы и председатели постоянных комиссий, а также создана эффективная структура органов местного самоуправления, включающая десять профильных постоянных комиссий. Всего за период с 29 сентября по 31 декабря 2025 года народные избранники провели 10 заседаний и приняли 142 решения. Ключевым вектором стало правовое оформление нового округа: утверждены Устав городского округа и Регламент городской Думы.