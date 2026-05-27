В Екатеринбурге стартовал форум «ХимТех Урал»

Форум-выставка «ХимТех Урал» впервые проходит на Урале 26−28 мая. Мероприятие собрало производителей химического сырья, поставщиков оборудования и лабораторных комплексов, а также разработчиков промышленных технологий, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Форум стартовал на площадке «Екатеринбург‑ЭКСПО». За три дня выставку планируют посетить около тысячи человек. Помимо выставочной части, участников ждет насыщенная деловая программа — дискуссии и круглые столы.
В рамках сессий обсудят импортозамещение, развитие новых материалов, цифровизацию производств и подготовку инженерных кадров. Деловая программа согласована с целями нацпроекта «Новые материалы и химия».
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.