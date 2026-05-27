Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге стартовал форум «ХимТех Урал»

Помимо выставки участников ждет насыщенная деловая программа.

Форум-выставка «ХимТех Урал» впервые проходит на Урале 26−28 мая. Мероприятие собрало производителей химического сырья, поставщиков оборудования и лабораторных комплексов, а также разработчиков промышленных технологий, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Форум стартовал на площадке «Екатеринбург‑ЭКСПО». За три дня выставку планируют посетить около тысячи человек. Помимо выставочной части, участников ждет насыщенная деловая программа — дискуссии и круглые столы.

В рамках сессий обсудят импортозамещение, развитие новых материалов, цифровизацию производств и подготовку инженерных кадров. Деловая программа согласована с целями нацпроекта «Новые материалы и химия».

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше