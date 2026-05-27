Бывший военкор возглавила министерство коммуникаций Белгородской области

С 26 мая руководителем министерства общественных коммуникаций Белгородской области стала бывшая военкор Валерия Решетникова — в должности первого замминистра. Это следует из данных ЕГРЮЛ. На сайте областного правительства соответствующих изменений пока нет.
С апреля 2022 года министерством в статусе и. о. руководила начальник департамента внутренней политики Ирина Пигунова. Последним главой ведомства без приставок была политтехнолог Оксана Тарантова, занимавшая пост министра с января 2022 года по апрель 2026-го. По данным местного издания «Фонарь», вместе с ней правительство региона покинула ее первый заместитель Марина Кулешова.
Валерия Решетникова ранее работала специальным военным корреспондентом ТАСС, в 2021—2022 годах была пресс-секретарем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. В 2024 году госпожа Решетникова возглавила управление информационной политики правительства Вологодской области. С февраля 2025-го ведомство перерегистрировалось как министерство, им руководит Елена Пономарева.
13 мая Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова по собственному желанию и назначил врио губернатора Белгородской области участника СВО, Героя России Александра Шуваева. Генерал-майор прошел федеральную кадровую программу «Время героев», с начала 2026 года работал вице-губернатором Иркутской области.
О том, как в Белгородской области отреагировали на смену власти, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».