В дни ПМЭФ возможны полные перекрытия движения на КАД

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупредило водителей о возможных временных полных перекрытиях движения на Кольцевой автодороге в дни проведения Петербургского международного экономического форума. Ограничения будут действовать с 2 по 6 июня 2026 года и затронут не только грузовики, но и легковой транспорт. Информация о точных графиках перекрытий будет транслироваться на электронных табло КАД.

Источник: Коммерсантъ

Согласно предупреждению дорожников, наиболее вероятны полные остановки движения на южном участке КАД. Также будет временно закрыт доступ на площадки отдыха для водителей, расположенные на участке с 60-го по 94-й километр трассы. Въезды на них перегородят водоналивными барьерами, при этом заправки продолжат работу.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что с 2 по 6 июня для грузовиков тяжелее 3,5 тонны закроют проезд от Софийской улицы до Ропшинского шоссе, а также три магистрали на юге города — Пулковское и Петербургское шоссе и Витебский проспект.