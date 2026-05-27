В дни ПМЭФ возможны полные перекрытия движения на КАД

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупредило водителей о возможных временных полных перекрытиях движения на Кольцевой автодороге в дни проведения Петербургского международного экономического форума. Ограничения будут действовать с 2 по 6 июня 2026 года и затронут не только грузовики, но и легковой транспорт. Информация о точных графиках перекрытий будет транслироваться на электронных табло КАД.