23‑летнего калининградца будут судить за призывы к терроризму в мессенджере

23‑летнего жителя Калининградской области будут судить за призывы к терроризму в мессенджере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в среду, 27 мая.
По версии следствия, в апреле 2025 года молодой человек, разделяя цели и идеологию терроризма, опубликовал в открытом канале одного из мессенджеров видеозапись, содержащую призывы к участию в деятельности террористической организации.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённые с использованием сети “Интернет”»). Прокурор Калининградской области Максим Попов утвердил обвинительное заключение. Материалы направлены для рассмотрения в Балтийский флотский военный суд.
