В Пермском округе Прикамья отремонтируют 6 мостов

«Мы понимаем, что строительство — это всегда временные неудобства: меняются схемы движения, работают тяжелые машины. Но за этим стоит главная цель — ваша безопасность и комфорт. Мосты, построенные 30−40 лет назад, сегодня физически и морально устарели. Благодаря нацпроекту “Инфраструктура для жизни” у нас есть ресурс, чтобы последовательно заменить или капитально отремонтировать каждое проблемное сооружение», — отметила глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова.