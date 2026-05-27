В Пермском округе Прикамья отремонтируют 6 мостов

Шесть мостовых сооружений приведут в нормативное состояние в Пермском муниципальном округе Прикамья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В активной фазе находятся работы сразу на нескольких объектах, еще на двух ключевых переправах капремонт стартует в июне, сообщили в «Информационном центре» при администрации Пермского района.
На сегодняшний день ремонт ведется на трех объектах: мостах в деревне Клестята, селе Рождественском и поселке Юго-Камском. Кроме того, подрядная организация приступила к обновлению моста через реку Платошинку на автомобильной дороге «Пермь — Екатеринбург» — Курашим. Специалисты приведут в порядок опоры и пролетные строения, чтобы сделать переправу надежной для жителей и гостей территории.
Особое внимание уделят будущим проектам. В июне начнутся капитальные работы сразу на двух объектах: мосту на участке село Гамово — деревня Шульгино и мосту на маршруте поселок Кукуштан — деревня Зайково.
«Мы понимаем, что строительство — это всегда временные неудобства: меняются схемы движения, работают тяжелые машины. Но за этим стоит главная цель — ваша безопасность и комфорт. Мосты, построенные 30−40 лет назад, сегодня физически и морально устарели. Благодаря нацпроекту “Инфраструктура для жизни” у нас есть ресурс, чтобы последовательно заменить или капитально отремонтировать каждое проблемное сооружение», — отметила глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.