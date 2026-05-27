За шесть лет в Прикамье реализованы 70 крупных инвестпроектов

Так, в рамках специального инвестиционного контракта компания «ЕвроХим» построила новый горно-обогатительный комплекс для выпуска калийных удобрений. Благодаря запуску производства в Березниках уже создано 3,2 тыс. новых рабочих мест. Компания «Уралкалий» создает в Березниках и Соликамске промышленные комплексы по добыче руды и производству калийных удобрений. Объем вложений в новые промышленные площадки превысит 375 млрд рублей. В настоящее время уже создано более 1 тыс. рабочих мест. «Верхнекамская Калийная Компания» ведет в Березниках строительство нового горно-обогатительного комплекса «Талицкий ГОК». Его проектная мощность по выпуску хлористого калия составляет 2 млн тонн в год. Объем инвестиций составит 119 млрд рублей. На новом производстве создадут более 1,3 тыс. новых рабочих мест. «По оценке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, специальные инвестиционные контракты, заключенные в Пермском крае в химической отрасли, являются одними из крупнейших в стране», — заявил губернатор Прикамья.