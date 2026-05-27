Дело возбудили о загрязнении угольщиками почвы на 96 млн под Красноярском

В Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края возбудили дело из-за уничтожения почвы при добыче угля на 95 млн рублей. Об этом сообщили в краевом ГСУ СК России.
По версии следствия, с 2023 по 2025 год сотрудники коммерческой организации добывали уголь открытым способом. Вскрышные породы (пустая порода, образующаяся при разработке карьера) складировались на соседнем участке сельскохозяйственного назначения.
В результате был существенно повреждён плодородный слой почвы. Предварительная сумма ущерба превышает 95 миллионов рублей.
Уголовное дело возбудили по ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Дело открыто на основании материалов УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю.
