В Симферополе приостановили работу ярмарок: названа причина

В Министерстве сельского хозяйства Крыма назвали причину приостановки работы сельхозярмарок в Симферополе. Об этом пишет «Крымская газета».
Проведение ярмарок «выходного дня» в Симферополе приостановили с конца мая. Такое решение приняли в связи с тем, что в настоящее время температура воздуха повысилась. Из-за этого невозможно обеспечить соблюдение законодательства в области ветеринарии.
«Возобновление ярмарок планируется в сентябре-октябре с наступлением устойчивого осеннего похолодания», — сообщили в Минсельхозе.
