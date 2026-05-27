В Москве павильон новой станции метро «Строгино» оформят «сотами»

«Согласовали архитектурную концепцию павильона будущей станции “Строгино” Рублево-Архангельской линии. Его главная особенность — многоугольные “соты”. Они создадут ощущение легкости и динамики, сочетая хаотичность и упорядоченность форм», — написал мэр.
Он отметил, что входные зоны и внутренние части павильона тоже облицуют «сотами», а акценты в дизайне расставит облицовка натуральным камнем. Главный фасад украсят витражи, а полы, ступени и цоколь покроют светлым гранитом.
«У новой станции “Строгино” будет два вестибюля — наземный и подземный с пересадкой на одноименную станцию Арбатско-Покровской ветки. Выходы расположатся на Строгинском бульваре и будут вести к домам, социальным объектам и остановкам наземного транспорта», — добавил Собянин.
По его словам, реализация проекта позволит создать новые варианты маршрутов для пассажиров транспортного узла «Строгино», через который ежедневно совершается больше 32 тыс. поездок. Время в пути до БКЛ сократится в 1,5 раза, а до МЦК — в 2 раза.
«Завершить все работы планируем уже в следующем году», — заключил мэр.