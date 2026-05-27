Губернатор Прикамья поручил краевому минфину списать 3,4 млрд кредитных рублей федерального бюджета

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с ежегодным посланием по итогам и планам социально-экономического развития региона. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в 2025 году из федерального бюджета Прикамье получило финансирования на 40% больше, чем в 2024 году. По этому показателю край на 12-м месте в РФ и на первом месте в ПФО. «Изменили подходы к управлению финансами, чтобы каждый рубль в бюджете работал на развитие региона», — подчеркнул господин Махонин.