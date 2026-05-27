Дмитрий Демешин: «Министры в очередь стоят с просьбой отправить их на СВО»

Министры Хабаровского края стоят в очереди с просьбой отправить их в зону специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. «Не могу всех отправить одновременно, потому что понятно, что надо кому-то работать по прямой компетенции. Я могу с гордостью сказать, что и министры, и члены правительства, и заместитель председателя правительства Хабаровского края, и несколько глав муниципальных образований пошли и воюют», — сказал глава региона.