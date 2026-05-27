На «КазаньФоруме» определили победителей финтех-хакатона

Финал международного финтех-хакатона CodeStorm by IT Park прошел в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» 14 мая на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум». Победителями стали три команды, сообщили в Министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.
Всего в хакатоне участвовали 22 команды. В финале три сильнейшие из них представили работающие прототипы: им было отведено 10 минут на презентацию и еще 5 минут на вопросы жюри. Проекты оценивали по четырем критериям: инновационность, реализуемость, рыночный потенциал в странах Организации исламского сотрудничества и качество презентации.
Главный приз — 250 тысяч рублей — забрала команда «Бегемоти» за проект Sound Pay. Это технология бесконтактной оплаты с помощью звука. Второе место и сертификат на 150 тысяч рублей получила команда ADAO с системой Fraudtect — инструментом для борьбы с мошенническими переводами. Третье место и 100 тысяч рублей — у команды 404 Brain Not Found с проектом Themis. Это «умный» помощник на основе искусственного интеллекта для проверки бизнес-идей на соответствие законам.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.