На «КазаньФоруме» определили победителей финтех-хакатона

Главный приз — 250 тысяч рублей — забрала команда «Бегемоти» за проект Sound Pay. Это технология бесконтактной оплаты с помощью звука. Второе место и сертификат на 150 тысяч рублей получила команда ADAO с системой Fraudtect — инструментом для борьбы с мошенническими переводами. Третье место и 100 тысяч рублей — у команды 404 Brain Not Found с проектом Themis. Это «умный» помощник на основе искусственного интеллекта для проверки бизнес-идей на соответствие законам.