В суд направлено уголовное дело о публичных призывах к терроризму в интернете

Прокурор Калининградской области Максим Попов утвердил обвинительное заключение по.

Источник: KaliningradToday

уголовному делу в отношении 23-летнего жителя региона. Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённые с использованием сети «Интернет»).

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Калининградской области.

По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемый, разделяя цели и идеологию терроризма, разместил в открытом канале одного из мессенджеров видеоматериал, содержащий призывы к участию в деятельности террористической организации.

Дело направлено для рассмотрения по существу в Балтийский флотский военный суд.