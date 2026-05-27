Михаил Котюков поручил разобраться с обращением жительницы Ачинска по программе «Чистый воздух»

Во время прямой линии губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову поступило обращение от жительницы Ачинска, которая рассказала о сложностях с участием в программе «Чистый воздух». По ее словам, заменить старый котел не удалось из-за несоответствия помещения требованиям пожарной безопасности. Норму пожарной безопасности точно игнорировать нельзя. Но я хочу попросить специалистов связаться с автором обращения, в первую очередь администрацию города Ачинска, и посмотреть, какие-то можно иные технические решения применить, может быть, установить дополнительные средства пожаротушения, поискать решения, — отметил Михаил Котюков. Губернатор напомнил, что программа замены угольных котлов уже доказала свою эффективность в Красноярске и Минусинске. Если в первые годы жители относились к ней с осторожностью, то сейчас интерес к участию значительно вырос. По словам главы региона, Красноярск и Минусинск выполняют программу с опережением графика. Более того, после обращения края на федеральном уровне удалось привлечь дополнительное финансирование для продолжения работ. Все плановые показатели перевыполняются каждый год, и мы ежегодно находим возможность добавить средства, чтобы еще больше жителей смогли заменить котлы, — подчеркнул губернатор. Михаил Котюков также отметил, что программа помогает не только улучшать экологическую ситуацию, но и поддерживает местных производителей современного котельного оборудования. За время реализации проекта красноярские предприятия разработали линейку котлов для домов разной площади, что позволило расширить круг участников программы. В этом году к федеральному проекту «Чистый воздух» впервые присоединились Ачинск и Лесосибирск. Губернатор поручил муниципальным властям уделять особое внимание обращениям жителей и помогать людям решать возникающие вопросы при переходе на экологичное отопление.