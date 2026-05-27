360 выпускников Красноярского медицинского университета будут направлены в территории

Значительная часть вопросов, поступивших на прямую линию губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, касается здравоохранения. Многие жители жаловались на нехватку специалистов.

Значительная часть вопросов, поступивших на прямую линию губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, касается здравоохранения. Многие жители жаловались на нехватку специалистов определенного направления. Так жительница Ачинска отметила, что в их межмуниципальной больнице критически не хватает терапевтов, без направления которых невозможно попасть к узким специалистам. Получается замкнутый круг. Губернатор отметил, что с руководством Красноярского медуниверситета достигнута договоренность о направлении 360 выпускников на пустующие места. Подавляющее большинство их них — врачи первичного звена и поедут они в округа и города региона, так как именно там дефицит наиболее острый. По словам губернатора, в Красноярске такой нехватки нет, наоборот, есть конкурс. Также на прямую линию обратилась жительница Сосновоборска, которая пожаловалась на разбитые и занятые стихийной парковкой таксистов подступы к поликлинике. Глава региона отметил, что вопрос необходимо решать совместно муниципалитету и краю, обещал дать соответствующее поручение министрам здравоохранения и транспорта.