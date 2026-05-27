360 выпускников Красноярского медицинского университета будут направлены в территории

Значительная часть вопросов, поступивших на прямую линию губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, касается здравоохранения. Многие жители жаловались на нехватку специалистов определенного направления. Так жительница Ачинска отметила, что в их межмуниципальной больнице критически не хватает терапевтов, без направления которых невозможно попасть к узким специалистам. Получается замкнутый круг. Губернатор отметил, что с руководством Красноярского медуниверситета достигнута договоренность о направлении 360 выпускников на пустующие места. Подавляющее большинство их них — врачи первичного звена и поедут они в округа и города региона, так как именно там дефицит наиболее острый. По словам губернатора, в Красноярске такой нехватки нет, наоборот, есть конкурс. Также на прямую линию обратилась жительница Сосновоборска, которая пожаловалась на разбитые и занятые стихийной парковкой таксистов подступы к поликлинике. Глава региона отметил, что вопрос необходимо решать совместно муниципалитету и краю, обещал дать соответствующее поручение министрам здравоохранения и транспорта.