Михаил Котюков: «В программе капремонта 16 школ Красноярского края»

Сегодня губернатор Михаил Котюков проводит прямую линию. Один из вопросов главе региона касался ремонта краевых школ. В программе капремонтов 16 зданий школ, в 11 из них работы должны быть завершены в этом году. По другим перенесем на более поздний период. Каждый объект держу на контроле: в Красноярске объехал все, в городах и районах также стараюсь увидеть и проконтролировать. Но построить здание школы — это не значит, что можно туда привести детей. После завершения строительства и приема работ контролирующие структуры будут работать и оценивать, можно ли там учиться детям, — подчеркнул Михаил Котюков.