Более 700 специалистов обучат профилактике терроризма в Нижнем Новгороде

25 мая в Нижний Новгород стартовала дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Профилактика терроризма». Обучение объединило более 700 слушателей из Нижегородской области и других регионов страны.
Участниками программы стали представители антитеррористических комиссий, правоохранительных органов, образовательных учреждений, психологи и специалисты социальной сферы. Наибольшее количество участников представляют Нижний Новгород, Дивеево, Арзамас и Выксу. Также к программе подключились специалисты из Московской, Ленинградской, Самарской, Саратовской, Кировской и других областей, а также республик Татарстан, Удмуртия, Марий Эл и Чувашии.
Программа реализуется Региональным координационным центром Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова при поддержке антитеррористической комиссии и оперативного штаба Нижегородской области. Обучение проходит на базе Института непрерывного образования НГЛУ.
Занятия проводят ученые и практикующие специалисты в области национальной безопасности. В программу включены вопросы профилактики экстремизма, противодействия идеологии терроризма и формирования активной гражданской позиции среди молодежи.
Как отметил ректор Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова Никита Авралев, рост числа участников свидетельствует о высокой востребованности подобных образовательных программ и доверии к экспертной команде университета. Директор координационного центра Олег Пикунов подчеркнул, что сотрудничество с антитеррористической комиссией Нижегородской области позволяет вывести взаимодействие с органами власти, правоохранительными структурами, СМИ и образовательными организациями на новый уровень.
После завершения обучения слушатели пройдут аттестацию и получат удостоверения о повышении квалификации. Церемония вручения состоится в июле.