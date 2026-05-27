Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 700 специалистов обучат профилактике терроризма в Нижнем Новгороде

Участниками программы стали представители антитеррористических комиссий, правоохранительных органов, образовательных учреждений, психологи и специалисты социальной сферы.

25 мая в Нижний Новгород стартовала дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Профилактика терроризма». Обучение объединило более 700 слушателей из Нижегородской области и других регионов страны.

Участниками программы стали представители антитеррористических комиссий, правоохранительных органов, образовательных учреждений, психологи и специалисты социальной сферы. Наибольшее количество участников представляют Нижний Новгород, Дивеево, Арзамас и Выксу. Также к программе подключились специалисты из Московской, Ленинградской, Самарской, Саратовской, Кировской и других областей, а также республик Татарстан, Удмуртия, Марий Эл и Чувашии.

Программа реализуется Региональным координационным центром Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова при поддержке антитеррористической комиссии и оперативного штаба Нижегородской области. Обучение проходит на базе Института непрерывного образования НГЛУ.

Занятия проводят ученые и практикующие специалисты в области национальной безопасности. В программу включены вопросы профилактики экстремизма, противодействия идеологии терроризма и формирования активной гражданской позиции среди молодежи.

Как отметил ректор Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова Никита Авралев, рост числа участников свидетельствует о высокой востребованности подобных образовательных программ и доверии к экспертной команде университета. Директор координационного центра Олег Пикунов подчеркнул, что сотрудничество с антитеррористической комиссией Нижегородской области позволяет вывести взаимодействие с органами власти, правоохранительными структурами, СМИ и образовательными организациями на новый уровень.

После завершения обучения слушатели пройдут аттестацию и получат удостоверения о повышении квалификации. Церемония вручения состоится в июле.