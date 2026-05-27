В центре Москвы 30 мая из-за забега «Зеленый марафон» ограничат движение

«30 мая временно закроют движение на нескольких набережных и улицах в центре Москвы в связи с проведением забега “Зеленый марафон”. Движение будет закрыто: с 01:00 до 20:00 на улицах Варварке, Ильинке и Москворецкой, на площади Васильевский Спуск и на Большом Москворецком мосту; с 07:00 до 11:15 на Гончарной и Краснохолмской набережных; с 07:00 до 11:45 на Котельнической набережной», — говорится в сообщении.
С 07:00 до 12:30 нельзя будет проехать на Софийской, Раушской, Космодамианской и Устьинской набережных, на Яузской и Садовнической улицах, на Большом и Малом Устьинских мостах и в Устьинском проезде. С 07:00 до 13:15 закроют движение на Болотной улице, Москворецкой и Пречистенской набережных, Старой и Новой площадях, в Фалеевском переулке и Китайгородском проезде.
С 07:00 до 13:45 закроют проезд на Кремлевской набережной, с 07:00 до 12:15 — на улице Лужники, с 07:30 до 12:30 — на Лужнецкой набережной, с 07:30 до 12:45 — на улице Хамовнический Вал, с 07:30 до 13:00 — на Фрунзенской набережной.
Также с 01:00 28 мая до 09:00 31 мая закроют движение по 3 полосам на Большом Москворецком мосту от улицы Варварки до Болотной улицы. На всех участках временных ограничений парковка будет запрещена с 00:01 30 мая до окончания мероприятия.
О марафоне
Благотворительный «Сберпрайм Зеленый марафон» пройдет 30 мая в 60 российских городах, в спортивном празднике ожидается участие более 140 тыс. любителей бега. В Москве спортсменов и болельщиков примут Васильевский спуск и парк «Зарядье». Участникам доступны дистанции: 400, 600 и 800 м (детские забеги в зависимости от возраста), северная (скандинавская) ходьба на 4,2 км, бег на 4,2 км, 10 км и 21,1 км. На беговой дистанции 4,2 км можно объединяться в команды от 5 до 10 человек — предусмотрен командный зачет. После соревновательной части участников забегов и болельщиков ожидает семейно-музыкальный фестиваль с популярными артистами. Соревнования, которые 30 мая будут проведены в 13-й раз, охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда.