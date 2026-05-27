В центре Москвы 30 мая из-за забега «Зеленый марафон» ограничат движение

Благотворительный «Сберпрайм Зеленый марафон» пройдет 30 мая в 60 российских городах, в спортивном празднике ожидается участие более 140 тыс. любителей бега. В Москве спортсменов и болельщиков примут Васильевский спуск и парк «Зарядье». Участникам доступны дистанции: 400, 600 и 800 м (детские забеги в зависимости от возраста), северная (скандинавская) ходьба на 4,2 км, бег на 4,2 км, 10 км и 21,1 км. На беговой дистанции 4,2 км можно объединяться в команды от 5 до 10 человек — предусмотрен командный зачет. После соревновательной части участников забегов и болельщиков ожидает семейно-музыкальный фестиваль с популярными артистами. Соревнования, которые 30 мая будут проведены в 13-й раз, охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда.