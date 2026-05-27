Данилов: ситуация с неприятным запахом на свалке в Барсуковке «практически под контролем»

Глава администрации Аркадий Данилов заявил, что ситуация с неприятным запахом от полигона ТБО в Барсуковке «практически находится под контролем». Об этом он сообщил 27 мая во время отчета о результатах деятельности администрации за 2025 год на заседании окружного Совета депутатов.
«Сейчас большие проблемы устранены. В принципе, она практически находится под контролем. Основной источник бед — это жиры, которые сейчас перестали возить на Барсуковку. Мы ощущаем на себе, что запаха уже практически нет, но проблема никуда не делась», — сказал Данилов.
По его словам, областные власти продолжают заниматься решением проблемы полигона. «Сегодня есть другие уже территории, где будут складываться отходы производства. Надеемся, что мы останемся в этом положении, даже в более лучшем экологическом положении, чем сейчас», — добавил глава администрации.
Согласно презентации, представленной во время отчета, на территории полигона установили очистные сооружения, высадили деревья, изолировали отходы, засеяли территорию травой, убрали жировую яму и сделали дамбу. В 2026 году власти планируют модернизировать инфраструктуру объекта, развивать переработку отходов и продолжить благоустройство территории.
В начале мая этого года стало известно о том, что губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал распоряжение о выделении 13,2 млн руб. из резервного фонда правительства региона на приобретение оборудования для очистных сооружений и главной насосной станции в Советске. Срок реализации установлен до 31 декабря 2026 года.
О том, что областные власти рассчитывают провести дегазацию и рекультивацию полигона под посёлком Барсуковка до конца 2026 года, стало известно в марте 2025-го. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом заявила министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова. Она пояснила, что ранее в Калининградской области такие работы не проводились, поэтому правительство сотрудничает с другими регионами, которые уже имеют положительный опыт.
В конце ноября 2024 года бывший директор калининградской «Единой системы обращения с отходами» Ярослав Поляков сообщил, что в Калининградскую область пришёл первый комплекс очистных сооружений для полигона в Барсуковке. В середине декабря на свалку доставили последнюю партию оборудования. На проектную мощность они вышли в начале 2025 года.
В июле 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что «сегодня обращение по неприятному запаху, исходящему от полигона в Барсуковке, большей не поступают». По его словам, причиной появления запаха стали не работающие с 2018 года очистные сооружения в Советстке, а «когда не работают очистные, то под воздействием давления все эти газы выходят на поверхность, ветром раздуваются в разные районы». Именно в первые месяцы, когда Беспрозванных стал главой региона, от жителей города поступали обращения на вонь от свалки.