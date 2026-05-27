На ремонт крыши Историко-художественного музея в Калининграде выделили 42 млн рублей

Калининградский областной историко-художественный музей размещается в здании бывшего городского зала Штадтхалле. По данным портала Prussia39.ru, его построили в 1911—1912 годах по проекту архитектора Рихарда Зееля. Инициатором появления зала выступил председатель городского совета Кёнигсберга Теодор Кроне. Во время Второй мировой войны здание было частично разрушено. В 1981—1986 годах его восстановили и перестроили по проекту архитектора Вадима Еремеева.