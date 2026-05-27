На ремонт крыши Историко-художественного музея в Калининграде выделили 42 млн рублей

На ремонт крыши Историко-художественного музея в Калининграде выделили 41,9 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Здание располагается на улице Клинической, 21. Специалистам предстоит капитально отремонтировать кровлю, провести огнезащитную обработку крыши и сделать молниезащиту.
Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Финансирование рассчитано до 2027 года.
В октябре 2023-го в Калининграде завершили ремонт фасада Историко-художественного музея. Подрядчик заменил слой штукатурки, покрасил здание, восстановил декоративные элементы, а также привёл в порядок балконы и крыльцо. На фасаде установили четыре «поющие» маски. Оригиналы горельефов создал немецкий скульптор Лотар Зауэр в 1912 году.
Калининградский областной историко-художественный музей размещается в здании бывшего городского зала Штадтхалле. По данным портала Prussia39.ru, его построили в 1911—1912 годах по проекту архитектора Рихарда Зееля. Инициатором появления зала выступил председатель городского совета Кёнигсберга Теодор Кроне. Во время Второй мировой войны здание было частично разрушено. В 1981—1986 годах его восстановили и перестроили по проекту архитектора Вадима Еремеева.