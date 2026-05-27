Михаил Котюков рассказал о строительстве метро в Красноярске

Сегодня губернатор Михаил Котюков проводит прямую линию. Блок вопросов был посвящен строительству метротрама в Красноярске. Мы строим сложный инженерно-технический объект, проектировщикам приходилось искать решения, поскольку готовых просто нет. Проектный институт подбирал решения, которые будут оптимальны для Красноярска, но на это ушло достаточно много времени. Пришлось даже создавать специальный технический регламент. Сегодня вся линия от Высотной до Шахтеров и депо — проектные решения найдены, есть оценка стоимости объекта и нормативные сроки строительства. Учитывая, что объект сложный, у генерального подрядчика есть много субподрядчиков, на разных этапах работают разные организации. Где-то работы ведутся, где-то есть определенная пауза, поскольку подбираются необходимые решения. Каждую неделю мы вместе с федеральным министерством строительства проводим технические штабы, где специалисты ищут решения, как и что сделать. Скоро от Высотной до Копылова должны появится уже два тоннеля, — подчеркнул Михаил Котюков.