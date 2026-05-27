Нижегородские эксперты обсудили применение искусственного интеллекта в СМИ

Эксперты дискуссионного клуба «Государство. Медиа. Бизнес» на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области обсудили применение искусственного интеллекта в СМИ.
Первое заседание клуба, которое прошло 26 мая, объединило представителей власти, крупнейшие медиа и IT-сообщество. Организаторами выступили Университет Лобачевского и ТПП Нижегородской области. Эксперты обсудили разработку рекомендаций по адаптации медиабизнеса и государственных регуляторов к условиям новой цифровой реальности; этические, правовые, кадровые аспекты внедрения искусственного интеллекта в медиасферу и другие вопросы.
По словам доктора социологических наук Аллы Поляниной, на базе ИНЭК ННГУ открылся новый экспертно-консультационный центр. Он займется научной консультационной поддержкой всех участников отношений информационного обмена в области диагностики безопасности информационной продукции и соответствия её требованиям законодательства РФ.
Руководитель центра применения ИИ в журналистике и массовой коммуникации ННГУ Людмила Макарова сообщила, что Университет Лобачевского — первый вуз в стране, который имеет институциализированный центр искусственного интеллекта в журналистике и массовой коммуникации.
«Одной из основных наших задач является изучение того, каким образом ИИ можно использовать в журналистике, какие перспективы и вызовы он ставит перед современными медиа и журналистским образованием», — сказала Людмила Макарова.
По ее словам, за искусственным интеллектом будущее, но ИИ — лишь помощник человека, который, подчиняясь внутреннему этическому закону, принимает окончательные решения и несет за них ответственность.