Удовлетворенность медицинской помощью нижегородцев приблизилась к уровню РФ

По данным Минздрава РФ, показатель в Нижегородской области составил 55,6%, тогда как в среднем по стране он держится на отметке в 56%.

Нижегородская область практически догнала средние по России показатели удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. Свежую статистику за март-апрель 2026 года опубликовало Министерство здравоохранения РФ. Об этом сообщает MAX-канал «Бокал Прессека».

Согласно мониторингу профильного ведомства, показатель удовлетворенности нижегородцев медициной зафиксирован на уровне 55,6%. Это лишь незначительно уступает общероссийскому значению, которое на данный момент составляет 56%.

Анализируя ситуацию в целом по стране, эксперты Минздрава отметили интересную тенденцию: по итогам 2025 года около 90% россиян остались полностью довольны непосредственным решением своей медицинской проблемы. В то же время отношение медицинского персонала устроило только 60% опрошенных пациентов.

При этом сервисная и организационная составляющие в поликлиниках по-прежнему вызывают у граждан вопросы. Так, удовлетворенность временем ожидания непосредственно у кабинета врача в России составила 48,3%, а процессом и доступностью записи на прием к специалистам — всего 41,9%.

Ранее сообщалось, что нижегородская область вошла в топ регионов по росту госзакупок лекарств.