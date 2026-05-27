В столичном районе Царицыно построят подстанцию скорой медицинской помощи

Подстанцию скорой медицинской помощи возводят на Пролетарском проспекте в столичном районе Царицыно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Строительство социальных объектов соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Для эффективного медицинского обслуживания жителей района Царицыно возводят подстанцию скорой помощи площадью более 4 тысяч квадратных метров по адресу: Пролетарский проспект, земельный участок № 24/2/1. Она будет рассчитана на шесть машино-мест. Строительство идет активными темпами: уже готов конструктив здания, возведены стены и перегородки, завершен монтаж кровли. Сейчас специалисты ведут монтаж фасада и продолжают черновую отделку, а также выполняют устройство инженерных сетей. Завершить основные работы планируется до конца этого года», — рассказал Владимир Ефимов.
На подстанции будут работать шесть выездных бригад. По словам руководителя столичного департамента гражданского строительства Алексея Александрова, учреждение оснастят современным оборудованием, что повысит качество медицинской помощи для жителей.
«Согласно проекту, на первом этаже здания будут расположены кабинеты для проведения предрейсовых медосмотров, помещения для охраны и диспетчерская. На втором оборудуют комнаты психологической разгрузки и отдыха для сотрудников, а также зал совещаний. На третьем предусмотрены административные помещения и кабинеты», — отметил Александров.
Помимо этого, там обустроят автостоянку с пунктом мойки, складские и административно-бытовые помещения, а также создадут зоны отдыха. Подвал займут технические помещения, гардероб, комнаты для персонала и хранения медицинского оборудования. На территории рядом с подстанцией установят ограждение, разместят парковки и площадки для отдыха со скамейками, а также выполнят комплексное благоустройство и озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.