Египтолог расшифровала скрытый смысл древнего бисерного савана

Визуально саван делится на три основные части. Верхний фрагмент представляет собой портрет умершего. Лицо выполнено из бусин темно-синего цвета, который отсылает к богине неба Нут, изображавшейся в виде ночного небосвода. Глаза составлены из желтых и черных бусин, брови — черные, остальные черты лица обозначены красным цветом. Ниже расположена накладная борода из бирюзовых бусин, форма которой повторяет культовую бороду с золотой маски фараона Тутанхамона.