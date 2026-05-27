Египтолог расшифровала скрытый смысл древнего бисерного савана

Сотрудница Чикагского института искусств, египтолог Эмили Титер, расшифровала значение бисерного савана, созданного приблизительно 2,5 тысячи лет назад. Как сообщается, она проанализировала сложную сетку из цветных бусин и установила предназначение этого элемента ритуального облачения.
Артефакт имеет размеры 46 на 40 сантиметров, что позволяет закрывать голову и грудную клетку мумии. В музейное собрание он поступил в конце XIX века из частной коллекции американского миссионера, работавшего в Луксоре.
Визуально саван делится на три основные части. Верхний фрагмент представляет собой портрет умершего. Лицо выполнено из бусин темно-синего цвета, который отсылает к богине неба Нут, изображавшейся в виде ночного небосвода. Глаза составлены из желтых и черных бусин, брови — черные, остальные черты лица обозначены красным цветом. Ниже расположена накладная борода из бирюзовых бусин, форма которой повторяет культовую бороду с золотой маски фараона Тутанхамона.
Следующий элемент — крылатый скарабей, являющийся символом бога утреннего солнца Хепри, который отвечает за созидание и вечное обновление жизни. Поясняется, что обычно каменную фигурку скарабея прикрепляли к мумии, однако в данном случае его изображение вплетено в саван.
Нижняя часть композиции — широкое ожерелье из бусин синего, желтого, красного и черного цветов, образующих орнамент в виде раскрытых цветков желтого лотоса. Для древних египтян этот цветок, распускавшийся каждое утро с первыми лучами солнца, служил главным символом воскрешения и победы жизни над смертью.
В ходе ритуала бисерную сетку накладывали поверх ярко-красного льняного полотна, в которое была завернута мумия, и закрепляли завязками на спине. Как объясняет Эмили Титер, в результате получалось «одеяние бога» — копия священных одежд Осириса. Египтяне полагали, что в таком наряде умерший сможет уподобиться владыке подземного царства и обрести бессмертие.