В Калининграде поймали мужчину, который рисовал на фасадах логотип магазина наркотиков

В Калининграде будут судить 25-летнего мужчину, который на улице Эльблонгской рисовал на фасадах логотип магазина наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Известно, что еще весной 2025 года горожанин получил от неустановленного пока человека трафарет с указанием адреса онлайн-площадки по продаже наркотиков. С помощью него он и нанес рисунок — лого торговой площадки и символы обозначающие наркотики — на входные группы и торец дома.
Мужчина проходит по статье о склонении к потреблению наркотиков и о вандализме.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше