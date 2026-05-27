В Лысьве суд лишил водительских прав граждан, состоящих на учете у нарколога

Прокуратура Лысьвы проверила, как соблюдаются требования законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В ходе проверки выяснилось, что пять местных жителей, имеющих водительские удостоверения, состоят на учете у психиатра-нарколога с диагнозами, которые не позволяют управлять транспортом.