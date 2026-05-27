Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лысьве суд лишил водительских прав граждан, состоящих на учете у нарколога

Пять местных жителей не имеют права управлять автомобилем.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Лысьвы проверила, как соблюдаются требования законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В ходе проверки выяснилось, что пять местных жителей, имеющих водительские удостоверения, состоят на учете у психиатра-нарколога с диагнозами, которые не позволяют управлять транспортом.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения городской прокурор обратился в суд с исками о прекращении права управления автомобилями для этих граждан.

Лысьвенский городской суд поддержал требования прокуратуры и удовлетворил поданные заявления. В настоящее время исполнение судебных решений находится под контролем надзорного ведомства.