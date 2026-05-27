В пермском аэропорту Большое Савино зафиксировали шквал до 21 м/с

Шквал 21 м/с был зафиксирован в пермском аэропорту Большое Савино, сообщил доктор географических наук Андрей Шихов.
Такой порыв ветра отметили в 16:22 по местному времени. По словам специалиста, новые порывы возможны в восточных и центральных районах Пермского края до самого вечера. Сейчас к Перми с юга подходит прояснение, но за ним могут сформироваться новые грозовые ячейки.
Ранее учёный рассказал сайту perm.aif.ru, что при сухом шквалистом ветре надо искать укрытие, так как он может срывать элементы кровли, временные ограждения, вывески и ломать деревья.
Напмоним, вечером 26 мая по Пермскому краю пронёсся ураган. Он стал причиной гибели 16-летней школьницы, которая отмечала с друзьями Последний звонок. Подробнее о трагедии — в материале.