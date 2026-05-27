Адвокат сказала, сколько белорус не будет считаться тунеядцем после увольнения

Адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова, сказала, сколько белорус не будет считаться тунеядцем после увольнения. Подробности приводит Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
По словам специалиста, главным критерием, от которого зависит срок, являются причины увольнения.
В случае, если с белорусами были прекращены трудовые отношения, то в течение следующего квартала их не отнесут к не занятым в экономике.
А в течение полугода граждан не будут считать не занятыми в экономике, если контракт с ними был расторгнут по следующим причинам: истечение срока действия, несоответствие занимаемой должности или выполняемой работы по состоянию здоровья, сокращение численности или штата работников.
