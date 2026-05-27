Первый вице-спикер Костин выделил главные итоги работы Думы Нижнего

Одним из главных результатов работу Думы Нижнего Новгорода в 2025 году первый вице-спикер муниципального парламента Евгений Костин назвал формирование нормативной базы «большого Нижнего».
Об этом сообщает управление по связям со средствами массовой информации Думы. Напомним, 27 мая спикер Думы Евгений Чинцов отчитался о деятельности в 2025 году городской Думы Нижнего Новгорода I созыва.
В свою очередь Евгений Костин уверен, что его коллегам-депутатам удалось успешно сформировать нормативную базу нового муниципального образования городской округ город Нижний Новгород после присоединения Кстовского района.
«С сентября 2025 года депутаты оперативно включились в работу и сосредоточились на формировании нормативной базы развития города», — говорит Евгений Костин.
Кроме того, он напомнил, что Дума приняла Устав Нижнего Новгорода и утвердила свыше 140 нормативных правовых актов, необходимых для исполнения бюджета, развития городской инфраструктуры и соцсферы.
В преображении города, по мнению Евгения Костина, важна роль взаимодействия депутатов с главой региона Глебом Никитиным. Он также считает, что у горожан растёт доверие к депутатам Гордумы и общественная активность. Так, в Нижнем успешно воплотили 71 проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» и обновили пять общественных пространств по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).
И в выборе общественных пространств для преображения по федерльному проекту ФКГС на 2027 год жители Нижнего Новгорода активно принимают участие. «Это, в свою очередь, подтверждает эффективность работы депутатского корпуса», — считает первый вице-спикер Думы.
Ранее Городская Дума приняла отчёт председателя Евгения Чинцова за 2025 год.