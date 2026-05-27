Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской филармонии ждут поклонников Моцарта и Брамса

За пульт дирижера в этот вечер встанет уже знакомый местной публике Иван Худяков-Веденяпин из Санкт-Петербурга.

Австро-немецкой музыкой XVIII и XIX столетий смогут насладиться любители классики 31 мая в Волгоградской филармонии. Прозвучать произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганнеса Брамса.

За пульт дирижера в этот вечер встанет уже знакомый местной публике Иван Худяков-Веденяпин из Санкт-Петербурга.

Программа откроется 24-м фортепианным концертом Моцарта единственным, из 27 изданных, который начинается и заканчивается в миноре. Богатство и глубину образов сочинения раскроет лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат государственной премии Волгоградской области Инна Безуглова.

Продолжит концертную программу жизнерадостная вторая симфония Брамса — он создал это произведение за считанные месяцы в 1877 году.

Начало концерта в 17:00. 12+

Днем ранее музыкальный поединок устроят в Волгограде «Волга систерс» и «Волга бразерс».