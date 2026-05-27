В Волгоградской филармонии ждут поклонников Моцарта и Брамса

Австро-немецкой музыкой XVIII и XIX столетий смогут насладиться любители классики 31 мая в Волгоградской филармонии. Прозвучать произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганнеса Брамса.
За пульт дирижера в этот вечер встанет уже знакомый местной публике Иван Худяков-Веденяпин из Санкт-Петербурга.
Программа откроется 24-м фортепианным концертом Моцарта единственным, из 27 изданных, который начинается и заканчивается в миноре. Богатство и глубину образов сочинения раскроет лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат государственной премии Волгоградской области Инна Безуглова.
Продолжит концертную программу жизнерадостная вторая симфония Брамса — он создал это произведение за считанные месяцы в 1877 году.
Начало концерта в 17:00. 12+
