В Волгоградской филармонии ждут поклонников Моцарта и Брамса

Программа откроется 24-м фортепианным концертом Моцарта единственным, из 27 изданных, который начинается и заканчивается в миноре. Богатство и глубину образов сочинения раскроет лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат государственной премии Волгоградской области Инна Безуглова.