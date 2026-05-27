В 2025 году в Воронеже сдали почти миллион «квадратов» жилья

Особое внимание градоначальник уделил комплексному развитию территорий (КРТ): за отчетный период заключено два новых проекта, что позволит системно обновлять городские кварталы. Существенных результатов удалось добиться и в работе с аварийным фондом. Сообщается, что расселено порядка 10 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья. В рамках этой работы 265 семей справили новоселье, а 8 аварийных домов были снесены.