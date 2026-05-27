В городе Бутурлиновке в Воронежской области модернизируют теплотрассу

Капитальный ремонт теплотрассы проведут в городе Бутурлиновке Воронежской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
«На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 13%. Работы идут полным ходом по улицам: Дорожная, Ленина, Рабочая, Блинова, площадь Воли, 9 Января, Красная», — отметил начальник отдела мониторинга систем инженерной инфраструктуры регионального министерства ЖКХ и энергетики Анатолий Чиляков.
После завершения ремонта будет заменено 1,6 км тепловой сети. На данном участке качественное теплоснабжение получат более тысячи жителей. Напомним, такие участки модернизируются во всех районах области. Приоритет отдается по заключению экспертов, но учитываются и обращения местных жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.