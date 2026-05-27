Интеллектуальный балаган с куклами и философскими репризами: в Калининграде в июне покажут уличный спектакль «НЕ КАНТовать»

Постановка переехала на новую площадку.

Источник: Клопс.ru

Калининградский драмтеатр в июне покажет уличный спектакль «НЕ КАНТовать», уже успевший покорить жителей и гостей города в прошлом году. В этом сезоне постановку представят на новой площадке — во внутреннем театральном дворе (пр-т Мира, 4), сообщают «Клопс Афише» организаторы.

Необычную инсценировку создала команда петербургского уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо» по заказу драмтеатра к 300-летию Иммануила Канта. В спектакле два десятка персонажей, которых играют пятеро артистов калининградской труппы.

Зрелищное действо с любовью и иронией представляет современное отношение к образу великого философа. Многожанровый спектакль сочетает кукольный формат, пластический театр, философские репризы и взаимодействие с публикой. Автор идеи, режиссёр и художник постановки Анна Шишкина отмечает: как и любой уличный спектакль, это эксперимент.

Уличный театр, если он не носит только развлекательный характер, очень сложен. Мы говорим здесь на уровне интеллектуального балагана.

Идею подсказала сама дуальность Канта, — поясняет постановщица. — В нашем обычном понимании, он, с одной стороны, странный маленький человечек, а с другой — великий мыслитель. Нам стало интересно порассуждать на эту тему языком гротеска и лирики. Кроме того, захотелось услышать личное отношение местных актёров к Канту: как они понимают это явление".

Показы пройдут под открытым небом: зрителям доступны сидячие и стоячие места. Рассадка свободная, но сидячие места в первую очередь предлагаются детям и гостям старшего поколения. Рекомендуют также продумать наряд по погоде и взять с собой тёплую одежду.

Спектакль идеально подходит для семейного просмотра: детям до 12 лет не нужно покупать отдельный билет, для них вход бесплатный. Проход осуществляется через служебные ворота со стороны Театрального переулка.

Начало в 20:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше