Рецепты с мясом, рыбой, курицей — на квасе и кефире

Окрошка — настолько любимое и популярное в стране блюдо, что её вполне можно включить в список причин, по которым россияне ждут лето. Этот освежающий, простой в приготовлении суп прекрасно утоляет жажду и голод в жаркую погоду.
Как скорректировать классический рецепт окрошки, чтобы он стал более полезным, и как долго можно хранить готовое блюдо, читателям krsk.aif.ru рассказали эксперты в области общественного питания учёные СФУ Дарья Черемных и Владимир Боев.
Быстросуп.
Для многих из нас окрошка — это суп с колбасой, зеленью и свежими овощами. Но если заменить первый ингредиент птицей, говядиной, тофу или рыбой, то можно устроить своим вкусовым рецепторам настоящий праздник, не выходя за рамки ПП.
Важно помнить, что блюдо не хранится долго!
Нарезанные ингредиенты без заправки могут подождать в холодильнике не более 24 часов.
Окрошка на квасе сохраняет свежесть не более суток при температуре от +2 до +4°C.
Вариант на кефире или сыворотке желательно употребить в течение 12 часов — при условии, что хранился суп в холодильнике.
Окрошка на минеральной воде со сметаной живёт около 6−8 часов в температурном диапазоне от +2 до +4°C.
Блюдо, главным ингредиентом которого является рыба, желательно употребить в течение 6 часов — если оно хранилось при температуре, указанной выше.
Оставлять окрошку при комнатной температуре дольше 1−2 часов нельзя, особенно в жаркие дни.
Предлагаем вашему вниманию четыре варианта сибирской окрошки.
Региональная разновидность блюда отличается насыщенным вкусом и необычными ингредиентами. В разных районах Сибири в него добавляют солёные грибы, черемшу, копчёности, рыбу и хрен, что делает суп более сытным и ароматным.
Сибирская окрошка с говядиной и хреном.
Отварное мясо говядины или телятины придаёт окрошке питательность и делает вкус более насыщенным. Чтобы приготовить более изысканный, ресторанный вариант, используйте говяжий или телячий язык.
Ингредиенты:
Отварная говядина — 300 г.
Отварной картофель — 3 шт.
Варёные яйца — 3 шт.
Огурцы свежие — 2 шт.
Редис — 5−6 шт.
Зелёный лук — 1 пучок.
Укроп — 1 пучок.
Хлебный квас — 1,2 л.
Сметана — 3 ст. ложки.
Хрен столовый — 1 ч. ложка.
Горчица — 1 ч. ложка.
Соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления. Отварной картофель и варёные яйца остудить. Все ингредиенты нарезать мелкими кубиками, зелень измельчить и слегка перетереть с солью для более яркого аромата. В отдельной миске смешать сметану, хрен и горчицу. Соединить все составляющие, залить охлаждённым квасом и тщательно перемешать. Перед подачей выдержать окрошку в холодильнике 20−30 минут.
Сибирская окрошка с рыбой.
Необычный вариант летнего супа, которым можно удивить домашних и гостей. Для окрошки подойдёт отварная, запечённая, копчёная или слабосолёная рыба — в особенности, судак, щука, нельма или лосось.
Ингредиенты:
Отварное филе белой рыбы (нельма, судак или щука) — 350 г.
Отварной картофель — 2 шт.
Огурцы свежие — 2 шт.
Солёный огурец — 1 шт.
Варёные яйца — 2 шт.
Зелёный лук — 1 пучок.
Укроп — 1 пучок.
Квас — 1 л.
Тёртый хрен — 1 ч. ложка.
Сметана — 2 ст. ложки.
Соль — по вкусу.
Способ приготовления. Рыбу аккуратно разобрать на небольшие кусочки, удалив кости. Отварной картофель, варёные яйца и огурцы нарезать кубиками. Зелень мелко порубить. Смешать сметану с хреном и небольшим количеством кваса. Соединить все ингредиенты, залить оставшимся охлаждённым квасом и аккуратно перемешать. Подавать блюдо холодным.
Сибирская окрошка на сыворотке.
Основой этого рецепта является курица. Отварное мясо птицы делает блюдо менее калорийным и более насыщенным белком. Если хотите получить более насыщенный вкус, используйте запечённое или слегка обжаренное мясо.
Ингредиенты:
Отварная куриная грудка — 250 г.
Отварной картофель — 3 шт.
Варёные яйца — 3 шт.
Огурцы — 2 шт.
Редис — 6 шт.
Зелёный лук — 1 пучок.
Петрушка и укроп — по 1 пучку.
Молочная сыворотка — 1 л.
Сметана — 200 г.
Горчица — 1 ч. ложка.
Соль — по вкусу.
Способ приготовления. Отварной картофель, варёные яйца и отварную грудку охладить. Нарезать ингредиенты небольшими кубиками одинакового размера. Зелень измельчить, добавить соль и слегка размять ложкой. Сметану смешать с горчицей и соединить с сывороткой. Залить нарезанные продукты заправкой и тщательно перемешать. Подавать после охлаждения в холодильнике.
Сибирская окрошка с копчёным мясом.
Копчёности придают окрошке насыщенный «таёжный» вкус и аромат — почувствуйте себя сидящим у костра в объятиях леса, не выходя из городской квартиры.
Ингредиенты:
Копчёная свинина или грудинка — 250 г.
Отварной картофель — 3 шт.
Варёные яйца — 2 шт.
Свежие огурцы — 2 шт.
Солёные огурцы — 2 шт.
Зелёный лук — 1 пучок.
Укроп — 1 пучок.
Квас — 1 л.
Сметана — 3 ст. ложки.
Горчица — 1 ч. ложка.
Способ приготовления. Отварной картофель и варёные яйца охладить и нарезать кубиками. Копчёное мясо и огурцы нашинковать. Зелень измельчить и слегка посолить. Смешать сметану с горчицей, добавить немного кваса и тщательно растереть. Все ингредиенты соединить, залить охлажденным квасом и оставить в холодильнике на 15−20 минут перед подачей.