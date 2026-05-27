Москвичей предупредили о мошеннических действиях с социальной картой

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мошенники звонят владельцам карты москвича, представляясь сотрудниками социальных служб, предлагают заменить карту или просят назвать код из СМС под угрозой блокировки, а также рассылают фишинговые ссылки для пополнения карты, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
«Картой москвича пользуются около пяти миллионов горожан. С ней жителям столицы доступны бесплатный или льготный проезд на городском транспорте, скидки у партнеров программы лояльности и многое другое. При этом карта москвича — это документ, подтверждающий право на льготу: на ней указаны фамилия, имя и отчество владельца, размещена фотография, а сама карта может использоваться в качестве полиса ОМС и единого читательского билета», — говорится в сообщении.
Уточняется, что злоумышленники используют несколько типовых сценариев. Например, они звонят владельцам карты, представляясь сотрудниками социальной службы, и предлагают заменить карту, утверждая, что ее срок действия истек и она скоро будет заблокирована. Верить этому нельзя: если срок действия карты действительно подходит к концу, необходимо подать заявление о замене карты на mos.ru и указать причину «Истек срок действия».
«Еще одна распространенная схема обмана — когда мошенники звонят и просят назвать код из СМС, например, чтобы разблокировать карту или активировать бесплатный проезд. Таким образом они пытаются получить доступ к банковским приложениям или аккаунтам на различных ресурсах.», — поясняется в сообщении.
Дополняется, что также мошенники создают рассылки от имени официального портала mos.ru с фишинговыми ссылками. В этих письмах предлагают перейти на поддельную страницу для пополнения карты москвича, чтобы сохранить льготный проезд. Открывать такие ссылки опасно: они могут быть использованы для кражи данных пользователя, включая пароли.
Эксперты проекта «Перезвони сам» рекомендуют придерживаться простых правил. Во-первых, никогда не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей. Во-вторых, если адрес кажется знакомым, но вызывает сомнения, стоит его проверить. Кроме того, важно хранить карту в надежном месте и не передавать ее третьим лицам. Пользоваться картой может только держатель, иначе она действительно может быть заблокирована, заключается в сообщении.