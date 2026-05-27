К 2028 году речной флот Прикамья достигнет 11 судов

Этим летом Пермский край планирует заключить соглашение на покупку шести прогулочных речных судов в лизинг. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в 2028 году краевой флот достигнет 11 судов. «Речные прогулки планируем активно встраивать в водные туристические маршруты. Доведем количество причальных сооружений в крае до 15. Они будут во всех населенных пунктах, где есть спрос на речные прогулки», — отметил господин Махонин.