Мошенники переключились на любителей домашних животных, предупредил эксперт

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мошенники организуют фальшивые кампании по сбору средств на лечение животных, а также распространяют поддельные объявления о продаже питомцев, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Мошенники переключились на любителей домашних животных… Например, они создают фальшивые сборы на лечение больных животных, поддельные сайты и ссылки на ветклиники и зоомагазины, а также распространяют фейковые объявления о продаже щенков и котят. Часто применяются схемы с предоплатой за животных, которых не существует», — предупредил Щербатенко в беседе с NEWS.ru.
По его словам, главная цель мошенников — заставить человека перевести средства как можно быстрее.
«Не поддавайтесь на фразы “срочно, иначе животное погибнет”. Не переводите деньги незнакомым людям, не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите данные банковских карт на непроверенных ресурсах. Проверяйте отзывы и контакты организаций, реквизиты», — добавил эксперт.