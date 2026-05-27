Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники переключились на любителей домашних животных, предупредил эксперт

Доцент Щербаченко предупредил о собирающих деньги на лечение животных мошенниках.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мошенники организуют фальшивые кампании по сбору средств на лечение животных, а также распространяют поддельные объявления о продаже питомцев, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Мошенники переключились на любителей домашних животных… Например, они создают фальшивые сборы на лечение больных животных, поддельные сайты и ссылки на ветклиники и зоомагазины, а также распространяют фейковые объявления о продаже щенков и котят. Часто применяются схемы с предоплатой за животных, которых не существует», — предупредил Щербатенко в беседе с NEWS.ru.

По его словам, главная цель мошенников — заставить человека перевести средства как можно быстрее.

«Не поддавайтесь на фразы “срочно, иначе животное погибнет”. Не переводите деньги незнакомым людям, не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите данные банковских карт на непроверенных ресурсах. Проверяйте отзывы и контакты организаций, реквизиты», — добавил эксперт.