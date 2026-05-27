Нижегородским родителям рассказали, как правильно собрать ребенка в лагерь

Предметы личной гигиены и одежда для разной погоды должны быть в списке.

Источник: Нижегородская правда

Тысячи ребят отправятся этим летом в лагеря в Нижегородской области. О том, какие вещи необходимо взять с собой на отдых, рассказали в НОИЦ на пресс-конференции на тему: «Детский отдых. Как идет подготовка к открытию детских лагерей в регионе?».

Родителям рекомендуют заранее изучить условия размещения и организацию питания в детском лагере. Кроме того, не стоит забывать о правилах встреч детей с родителями. В связи с тем, что территории лагерей усиленно защищают от проникновения инфекций извне, у взрослых часто нет возможности передать ребенку вещи в любое удобное время.

По этой причине требуется заранее продумать список вещей, которые нужно взять в лагерь. В первую очередь, рекомендуется уделить внимание предметам личной гигиены. Можно взять две зубные щетки на случай, если одна потеряется, а также расческу, полотенце и мочалку.

Ребенок должен иметь одежду, которая подойдет для разных погодных условий, а еще удобную спортивную обувь и комплект вещей для посещения бассейна, если он есть в лагере. При выборе респираторов от насекомых стоит отдавать предпочтение детским средствам. Чтобы ребенок не получил солнечные ожоги, нужно также взять солнцезащитный крем.

Сборы рекомендуется проводить в присутствии ребенка — так он сможет морально подготовиться к отъезду. Для того, чтобы избежать потери вещей, можно составить два списка: один оставить себе перед поездкой, а второй написать уже после возвращения ребенка домой. Чемодан следует промаркировать, чтобы не перепутать его с похожим.

Категорически запрещено брать с собой в лагерь колюще-режущие предметы, опасные спреи, лазерные указки. Собирать в поездку скоропортящиеся продукты тоже не нужно, так как их будет негде хранить. Дорогую технику и гаджеты в лагере могут повредить, а еще они отвлекут ребенка от отдыха и оздоровительных активностей.

