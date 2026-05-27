Михаил Котюков: «Подготовка к 400-летию Красноярска идет по графику»

Несмотря на большое количество строек и благоустроительных проектов, подготовка к 400-летию Красноярска идет в соответствии с намеченными планами. Уже открыт мемориал на площади Победы, который за первый год работы посетили более 200 тысяч человек. В этом году продолжается благоустройство исторического центра, ведутся работы на поперечных улицах, реализуются проекты на острове Молокова и у часовни Параскевы Пятницы. Губернатор подчеркнул, что главной задачей остается качество объектов. Мы не будем гнаться за сроками ради галочки. После 2028 года жизнь в Красноярске продолжится, поэтому качество должно быть во главе угла, — заявил Михаил Котюков. Добавим, что 360 выпускников Красноярского медицинского университета будут направлены в территории.