Краевые власти окажут поддержку строителям аквапарка в Красноярске

Сегодня, 27 мая, губернатор края Михаил Котюков проводит прямую линию. Двое жителей краевой столицы задали вопрос о строительстве аквапарка в Красноярске. Была выделена земля, есть красноярский инвестор, который начал строительство объекта и вложил в него достаточно большие средства. Но этот частный проект формировался ранее, со временем возникли сложности с его реализацией. Дело в том, что деньги стали существенно «дороже», финансовая модель проекта не отвечала требованиям банковских структур. Мы нашли баланс, как государство может поддержать этот проект, чтобы в Красноярске все-таки появился аквапарк. Это востребованная жителями услуга, поэтому мы должны найти решение. Совмещая частное финансирование и господдержку сможем завершить строительство этого объекта, инвестор пообещал активизировать работы, — рассказал Михаил Котюков.