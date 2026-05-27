Алексей Беспрозванных рассказал о медцентре, который построят в Советске

В Советске построят медицинский центр. О том, каким он может стать, рассказал в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных. Глава региона показал один из вариантов внешнего вида здания, отметив, что контракт с генеральным подрядчиком ГК «ЕКС» на проектирование и строительство медцентра уже заключен.
Губернатор сообщил, что медцентр объединит 4 округа — Советский, Краснознаменский, Славский и Неманский.
«Здесь жители смогут пройти сложную диагностику и получить необходимое лечение, для которого порой нужно ехать в Калининград (а дорога занимает 1,5−2 часа)», — прокомментировал глав региона.
Строительство планируют начать в 2027 году, в стройплощадку подготовят уже в этом году.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше