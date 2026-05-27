Алексей Беспрозванных рассказал о медцентре, который построят в Советске

В Советске построят медицинский центр. О том, каким он может стать, рассказал в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных. Глава региона показал один из вариантов внешнего вида здания, отметив, что контракт с генеральным подрядчиком ГК «ЕКС» на проектирование и строительство медцентра уже заключен.